日本サッカー協会（JFA）は23日、同国代表を率いる森保一監督との契約延長を発表。契約期間は2027年1月にサウジアラビアで開幕するAFCアジアカップ終了までの約半年間となり、来年3月からは大岩剛監督がロサンゼルス五輪世代のU－23代表と兼任でA代表の指揮を執る。

異例の短期契約締結から一夜明け、JFAの宮本恒靖会長は「最初、ワールドカップを目処に新しい監督を迎えるということも考えていましたが、次の大事な大会であるアジアカップで勝つということが重要だと考えた時に、森保さんがアジアで勝ち続けてきた強さというものをアジアカップで発揮し、優勝に繋げたいと考えました。アジアカップで勝つということからの逆算で考えました」と決断の背景を明かした。

会見に出席した森保監督は冒頭で「契約延長のオファーを頂き、本当にありがたいと思っています。やらなければいけないミッションを考えると、身の引き締まる思いです。これまで通り、与えられた契約期間の中で日本代表の勝利、そして日本サッカー発展のため、自分がやるべきことに全力を尽くしたいと思っています。しっかりと結果を出し、次に繋げられるようにベストを尽くしたいです」とコメント。短期契約を受け入れた経緯については次のように語っている。

「契約はシンプルで、協会があり、オファーを受け、その契約期間に応じて自分自身がやるかやらないかを決めるだけです。4年であれ、1年であれ、半年であれ、2050年までに日本がワールドカップで優勝するという宣言の中、これまでも自分がやるべきことを与えられた契約期間の中でやってきました。私自身納得してやらせていただくということで返事をしているので、そこに関しては本当にシンプルだと思います。与えられた契約期間の中で全力を尽くし、日本サッカーのためになればと考えています」

また、来年3月から指揮を執る大岩監督に継承したいことについて問われると、「特に具体的なものはないです。日本が世界で勝つために、世界一になるためにこれまでやってきたことの成果と課題を抽出していただいて、それを未来への積み上げにしてもらえればと思います。これまでやってきたことについてはコミュニケーションを取ってきたので、今後もそれを続けながら、次に繋げていきたいです」と答えた。

2018年7月に就任した森保監督は、日本代表の国際Aマッチ通算100試合を指揮したほか、FIFAワールドカップでは2大会連続で決勝トーナメントに進出した。107試合の通算成績は73勝16分け18敗で勝率は68.2％を記録。しかし、過去2度のアジアカップでは優勝を逃しており、来年1月に開幕するサウジアラビア大会は有終の美”とともに、2011年以来となるアジア王者への返り咲きを目指す大会となる。