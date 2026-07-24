ナショナルリーグ（イングランド5部）に所属するウォキングで指揮を執っていたジャーメイン・デフォー監督が、日本時間24日に自身のインスタグラムを更新。クラブと双方合意の上で退任することを発表した。

デフォー監督は、1982年10月7日生まれの43歳。爆発的なスピードと豊富な運動量を武器にウェストハムやトッテナム、サンダーランドなどでエースストライカーとして活躍した。また、イングランド代表でも国際Aマッチ57試合に出場して20ゴールを挙げており、同国屈指のFWとして結果を残した。

2022年の現役引退後は古巣トッテナムのアカデミーで指導者キャリアをスタートしたものの、2024年7月にユースチームのコーチを退任してからは現場から遠ざかっていた。今年3月にはウォキングの監督就任が決定。自身初となる監督キャリアをスタートすることになった。

しかし、今回の退任により、夢の監督キャリアはわずか6試合（2勝3分1敗）で一度終了することになってしまった。2026－27シーズン開幕まで約2週間というタイミングでの電撃退任について、デフォー監督は同24自身のインスタグラムで「残念ながら諸事情で継続することができなくなった」と報告。「ウォキングでは監督として素晴らしい経験だできたし、間違いなく、今後のキャリアにおける次の挑戦に活かされるだろう」としているが、“諸事情”の明確な説明はなかった。