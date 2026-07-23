アストン・ヴィラは23日、チェルシーからアルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョを1シーズンの期限付き移籍で獲得したことを発表した。

イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、今回の契約には一定の出場試合数などの条件を満たすことで発動する買い取り義務条項が付帯している模様。レンタル料を含めた移籍金総額は4260万ポンド（約93億円）となることが報じられている。

アストン・ヴィラはすでに今夏の移籍市場でDFモドゥ・ケバ・シセ、MFヨハン・マンザンビ、MFジョアン・ゴメスを獲得しており、ガルナチョは今夏4人目の新戦力となる。

クラブを率いるウナイ・エメリ監督は、以下のように語り、ガルナチョの加入を歓迎している。

「アレハンドロ（・ガルナチョ）の加入を大変嬉しく思います。彼は才能豊かで若く、我々のプロジェクトに貢献したいという強い意志を示してくれました」

現在22歳のガルナチョはマンチェスター・ユナイテッドの下部組織出身で、2022年10月にトップチームデビューを飾ると、同クラブでは公式戦144試合出場で26ゴール22アシストを記録。昨夏にチェルシーへ活躍の場を移すと、8ゴール4アシストをマークした。