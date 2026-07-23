日本代表のMF久保建英が、プレシーズンのトレーニングを行っているレアル・ソシエダに合流した。

日本代表の一員としてFIFAワールドカップ2026に出場した久保。初戦のオランダ代表戦で先発出場を果たしたが、試合中にデンゼル・ダンフリースのチャージを受けるとヒザを負傷。その後、日本代表は3試合を戦ったが、久保は復帰することができずに大会を終えていた。

23日、久保はソシエダのトレーニング施設に現れ、チームメイトたちに挨拶する様子をクラブ公式SNSがアップ。スペイン紙『アス』によると、久保はW杯に出場した選手の中で最初にチームに合流した選手となり、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表MFルカ・スチッチは24日、ポルトガル代表FWゴンサロ・ゲデスは29日に復帰予定。優勝したスペイン代表のFWミケル・オヤルサバルは8月10日まで合流しないとのことだ。

また、ソシエダはイングランドにわたり、ウルヴァーハンプトン、アストン・ヴィラとのプレシーズンマッチを戦うが、久保はヒザの負傷からのリハビリに時間を使うため帯同しないという。

久保は2025ー26シーズン途中に筋肉系のケガに悩まされるなど、苦しいシーズンを過ごしたため、今シーズンは万全のコンディションで臨みたいところ。今夏は移籍の噂も浮上せず、現時点では穏やかな夏を過ごすことになると見られている。

【動画】久保建英がソシエダに合流