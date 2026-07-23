アーセナルは23日、ギリシャ代表FWフリストス・ツォリスをクラブ・ブルッヘから完全移籍で獲得したことを発表した。背番号は「17」を着用する。クラブは契約期間について長期間とのみ公表。イギリスメディア『スカイスポーツ』は3400万ポンド（約74億円）の移籍金と報じている。

ツォリスの加入に際し、アンドレア・ベルタSD（スポーツディレクター）は以下のようにコメントを残している。

「フリストスは非常に多才なアタッカーで、主戦場は左サイドだが、前線のどのポジションでもプレーできる。両足の扱いに優れたフィニッシャーでもあり、狭いスペースでも力を発揮し、素晴らしいテクニックを持っている」

「フリストフは過去3シーズンにわたり、ゴールとアシストで素晴らしい結果を残している。チームの技術レベルを上げてくれると同時に、ポジティブなエネルギー、熱意、そして強い精神力をチームにもたらしてくれるだろう。クラブに大きな貢献をしてくれると確信しているし、サポーターの皆様にも、彼がアーセナルのユニフォームを着てプレーする姿を楽しんでほしいと思う」

2002年1月30日生まれのツォリスは現在24歳。母国PAOKの下部組織出身で、2020年6月にトップチームデビュー。翌夏にノリッジ・シティへの完全移籍を果たし、トゥウェンテとフォルトゥナ・デュッセルドルフへの期限付き移籍を経験した。2024年夏にクラブ・ブルッヘに加入すると、加入初年度から37得点に関与する活躍を披露。2025－26シーズンも公式戦52試合出場22ゴール29アシストをマークし、「ベルギー・プロフェッショナル・フットボーラー・オブ・ザ・イヤー」に輝いていた。

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