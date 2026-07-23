バルセロナは23日、ドルトムントからFWカリム・アデイェミを完全移籍で獲得したことを発表。契約は2031年夏までの5年間となる。

ブラウグラナの今夏2人目の新戦力は、ドルトムントの“スピードスター”となった。2002年1月18日生まれのアデイェミは現在24歳。ドイツを含めて3カ国にルーツを持つレフティーは、ザルツブルクの下部組織出身でトップチームで頭角を現した後、2022年夏にドルトムントに加入。在籍4年でクラブ公式戦通算149試合に出場し36得点25アシストを記録した。また、2021年にはドイツ代表デビューも飾っている。

ドルトムントとの現行契約が最終年に突入するアデイェミは今夏、契約延長の意向がないことが取り沙汰され、クラブ側も来夏のフリー退団を避けるべく、この移籍市場で売却することを決定。報道によると、バルセロナとドルトムントは、移籍金2200万ユーロ（約41億円）に、タイトル獲得などに応じて発生する最大700万ユーロ（約13億円）のボーナスで合意に達したとのこと。また、将来的に他クラブへと移籍した場合、移籍金の20パーセントがドルトムントに支払われる条項も盛り込まれているとされる。

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