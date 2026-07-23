リヴァプールを率いるアンドニ・イラオラ監督が、MF遠藤航のコンディションについて言及した。21日、地元メディア『リヴァプール・エコー』が同指揮官のコメントを伝えている。

リヴァプールは現在、2026－27シーズンの開幕に向けてアメリカでプレシーズンツアーを実施中。先日20日には、同遠征に臨むメンバー31名も発表され、遠藤もそのメンバーに名を連ねた。なお、遠征メンバーにはリハビリを継続する選手も含まれており、スポーツ専門メディア『ジ・アスレティック』は、遠藤もそのうちの1人と報じている。

イラオラ新監督はこれまで、遠藤の状況について「復帰を待っているところ」と語り、復帰まで時間を要することを明かしていたが、同選手の最新状況を語った。

「ステファン（・バイチェティッチ）とワタルはグループ練習に復帰する手前だ。今回のツアーでは、完全ではないにしても部分的にグループ練習に参加できるだろう」

リヴァプールはアメリカで約2週間のツアーを予定しており、現地時間25日にサンダーランド戦、同29日にレクサム戦、同8月2日にリーズ戦と計3試合を開催。その後、リヴァプールへ戻り、同8月9日にモナコ、同8月16日にコモとの親善試合を経て、同8月23日に控えるプレミアリーグ開幕節のニューカッスル戦を迎える。