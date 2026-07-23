今日の運勢 7月24日（金）「12星座占いランキング」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位？

2026年7月24日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月24日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？主役運が一気に高まるタイミング！「やってみたい」と心が高鳴ることは、魂からのGOサインかもしれません。遠慮せず、自分らしさを思い切り表現してみて。夜は半年後に叶えたい理想の未来を自由に書き出してみましょう。新しい世界への扉が開きそうな一日。ワクワクする誘いや情報には積極的に乗ってみることで、大きなチャンスへつながる予感です。夜は行ってみたい場所や挑戦したいことをリストアップしてみてください。行動力が未来を変える時。迷っている時間よりも、まず一歩踏み出すことが運気アップにつながります。あなたが動けば自然と周りも動き始めそう。夜は明日すぐ始められることを一つ決めてみましょう。アイデアやひらめきに恵まれるタイミング。思いついたことは後回しにせず形にしていくと、新しい流れが生まれそうです。夜は気になったことをノートにまとめながら未来をイメージしてみてください。人とのご縁が未来へのヒントを運んできそうです。無理に答えを探すより、会話の中から気づきを受け取ることを意識してみて。夜は今日印象に残った言葉を書き留めておくと良いでしょう。価値観が少しずつ変化していくタイミング。今まで当たり前だったことを見直すことで、新しい可能性が広がります。夜は「これから大切にしたいこと」をゆっくり考える時間を作ってみてください。焦らず丁寧に進めることで、着実に良い成果へと近づけそうです。周りと比べるより、自分のペースを大切にすると安心感も増していきます。夜は一週間頑張った自分を優しく労わってあげましょう。直感が冴える一日ですが、今は焦って結論を出さなくても大丈夫。心が穏やかになる選択をすることで自然と流れが整っていきます。夜は好きな音楽を聴きながら心をゆるめてみてください。少し立ち止まって、自分の本音を見つめ直すタイミング。答えは外ではなく、自分の心の中にありそうです。夜は静かな時間を作り、本当に叶えたいことを書き出してみるのがおすすめです。責任感が強くなりすぎると少し疲れてしまうかもしれません。今日は頑張ることより、力を抜くことも大切です。夜はお気に入りのお茶やお風呂で心と身体をゆっくり休ませてあげましょう。周りを優先するあまり、自分の気持ちを後回しにしやすい日。今日は「私はどうしたい？」という心の声を大切にしてあげてください。夜は今日嬉しかったことを3つ思い出してみましょう。思い通りに進まないと感じても、それは新しい幸せの形へ向かう準備期間です。焦って答えを出さず、今は目の前のことを丁寧に進めることが大切。夜は「これから手放したいこと」を一つ書き出してみてください。今日から水星が順行に。「自分の心が本当に望むもの」をまっすぐ選ぶことが未来を動かす鍵。人の期待よりも、自分の情熱やワクワクを大切にしてみましょう。小さな一歩が新しい流れを生み、あなたらしい人生を創る大きなきっかけになっていきます。ワンポイントアドバイスを参考に行動してみてくださいね。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai