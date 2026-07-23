日本サッカー協会は23日、日本代表を率いる森保一監督との契約延長を発表した。契約期間は2027年1月にサウジアラビアで開幕するAFCアジアカップ終了までの約半年間という、異例の短期契約となった。

森保監督はFIFAワールドカップロシア大会終了後の2018年7月に日本代表監督に就任。日本代表史上初となる通算100試合指揮を達成し、FIFAワールドカップでも2大会連続で指揮を執った。通算成績は107試合で73勝15分け19敗。勝率は68.2％を記録している。FIFAワールドカップ2026はベスト32という結果に終わったものの、続投が決まった。

次回のFIFAインターナショナルウィンドウは9月下旬から10月上旬に設定されており、日本代表は国内4連戦（宮城・広島・神奈川・東京）に臨む。11月にも活動を行い、12月末のトレーニングキャンプを経て、王座奪還を目指すAFCアジアカップへと向かう。現体制のまま、2011年以来のアジア王者返り咲きを果たし、森保ジャパンの“有終の美”を飾ることを目指す。

AFCアジアカップ後のFIFAインターナショナルウィンドウは2027年3月22日〜30日となっており、現U-21日本代表の大岩剛新監督のもと第一歩を踏み出すことも発表された。大岩監督はロサンゼルス五輪世代のU-23日本代表監督と兼任する。契約はFIFAワールドカップ2030までと発表された。

日本代表の今後の活動スケジュールは以下の通り。

▼9月〜10月 FIFAインターナショナルウィンドウ

・9月24日（木）キリンチャレンジカップ2026 @宮城／キューアンドエースタジアムみやぎ

・9月28日（月）キリンチャレンジカップ2026 @広島／エディオンピースウイング広島

・10月1日（木）キリンカップサッカー2026 @神奈川／横浜国際総合競技場

・10月5日（月）キリンカップサッカー2026 @東京／国立競技場

※キックオフ時間・対戦相手は未定

▼11月 FIFAインターナショナルウィンドウ

・11月9日（月）〜11月17日（火）

※開催地や対戦相手等は未定

▼12月 トレーニングキャンプ

・12月26日（土）〜12月31日（木）

※開催地未定

▼1月〜2月 AFCアジアカップサウジアラビア2027

・2027年1月11（月）vsインドネシア代表 @ジェッダ／サウジアラビア

・2027年1月16日（土）vsタイ代表 @リヤド／サウジアラビア

・2027月1月20日（水）vsカタール代表 @リヤド／サウジアラビア

※日付は日本時間

▼3月 FIFAインターナショナルウィンドウ

・2027年3月22日（月）〜30日（火）

※大岩剛監督新体制

※開催地等は未定

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