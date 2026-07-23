第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）・サッカー競技の組み合わせが決定。U－21日本代表はグループA、なでしこジャパンはグループEに入った。

男子は23歳以下の年齢制限があるなか、“ロサンゼルスオリンピック世代”となるU－21日本代表はグループAに入り、タイ、キルギス、ホンコン・チャイナと同居。なでしこジャパンはグループEで、チャイニーズ・タイペイ、ベトナム、タイと相見える。

詳細は以下の通り。

第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）・サッカー競技

▼日程

男⼦：9月15日〜10月3月

⼥⼦：9月14日〜10月2月

▼グループステージ組合せ

男⼦

グループA：⽇本、タイ、キルギス、ホンコン・チャイナ

グループB：中国、UAE、イラン、朝鮮⺠主主義⼈⺠共和国

グループC：ベトナム、ウズベキスタン、フィリピン、クウェート

グループD：韓国、サウジアラビア、カタール

※イラク代表が棄権したため、グループDは3チーム

⼥⼦

グループE：⽇本、チャイニーズ・タイペイ、ベトナム、タイ

グループF：韓国、朝鮮⺠主主義⼈⺠共和国、バングラデシュ、ミャンマー

グループG：中国、フィリピン、ウズベキスタン、ホンコン・チャイナ

▼⽇本のマッチスケジュール

男⼦

9⽉16⽇（⽔）：グループステージ第1戦 vs ホンコン・チャイナ

9⽉20⽇（⽇）：グループステージ第2戦 vs キルギス

9⽉23⽇（⽔・祝）：グループステージ第3戦 vs タイ

⼥⼦

9⽉14⽇（⽉）：グループステージ第1戦 vs タイ

9⽉17⽇（⽊）：グループステージ第2戦 vs ベトナム

9⽉21⽇（⽉・祝）：グループステージ第3戦 vs チャイニーズ・タイペイ

▼コメント

⼤岩剛監督（U－21⽇本代表）

「アジア競技⼤会の組み合わせが決まりました。グループステージで対戦する3カ国はいずれも実⼒のあるチームで、それぞれ異なる特徴を持っており、どの試合も厳しい試合になると考えています。しかし、今回は⽇本で開催されるアジア競技⼤会です。多くの⽇本サポーターの応援は、選⼿たちの成⻑を後押しする⼤きな⼒になると思います。今⼤会を通じて選⼿たちが成⻑し、チームとしても⾶躍できるよう、しっかりと準備を進めていきたいと思います」

狩野倫久監督（なでしこジャパン）

「まずは、32年ぶりに⽇本で開催されるアジア競技⼤会に、なでしこジャパンとして参加できることを⼤変嬉しく思います。グループステージの対戦相⼿が決まりましたが、どの試合も簡単なものはなく、⼀戦⼀戦タフに戦い、泥臭く1点を取りにいき、粘り強く勝ち切る姿勢を試合ごとに⾒せていければと思っています。⾃国開催となる今回のアジア競技⼤会も優勝を⽬標に、⼀丸となって戦っていきます。私たちの最終⽬標は、FIFA⼥⼦ワールドカップブラジル2027で世界⼀を奪還することです。その⽬標を実現するためにも、⽬の前の⼀試合⼀試合に全⼒で臨み、個々の⼒を発揮し、勝利を積み重ねながら、チームとしても選⼿個⼈としても成⻑につなげていきたいと思います」