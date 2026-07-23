深刻化する「DX人材」不足…現場定着にこだわる“満足度95％・リピート率90％超”の研修サービスとは？

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。7月18日（土）の放送では、パーソルイノベーション株式会社 ビルスピ事業責任者の片岡秀夫さんに、同社のサービス「ビルスピ」について話を伺いました。

◆学ぶだけで終わらないDX人材育成

佐原：先週の放送に引き続き、「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーションをピックアップ。今回は、企業のDX・IT人材を育てる研修サービス「ビルスピ」について、事業責任者である片岡さんにお越しいただき、詳しくお話を伺います。

片岡：DX・AI活用が企業経営における重要テーマとなる一方で、多くの企業が「DX・AI人材不足」を経営課題として抱えています。人材不足は企業の競争力低下にとどまらず、日本社会全体の生産性向上や持続的な成長にも直結する課題です。

また、技術革新のスピードが年々加速するなかで、研修を実施しても知識やスキルの習得にとどまってしまい、実務の変革につながらないという人材育成上の課題も顕在化しています。そして、単に学ぶだけの従来の研修では、実践的な機会提供につながっていないという実情もあります。ビルスピは「学ぶだけの研修を終わりにしよう。」をスローガンに、そんな企業のDX人材育成を支援するサービスです。

生成AI、データサイエンス、事業開発、エンジニアなど、各分野の専門家が設計した「オーダーメイド型」研修で、業務課題に直結する成果を出す人材を育成しています。ツールや知識の習得で終わることなく現場活用と定着にこだわり、これまでに大手企業100社以上で研修を実施し、満足度95％超、リピート率90％超を実現しています。

今後の展望として、ビルスピではDX・AI人材育成を“点”ではなく“体系”として捉え、企業が自社の課題やフェーズに応じて、人材育成の選択肢を戦略的に設計できる環境を提供していきます。知識のインプットにとどまらず、業務の変革へと結びつける人材の育成を支援することで、日本企業が直面する人材不足や組織変革の課題解決に貢献してまいります。

＜番組概要＞

番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS

パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）

放送日時：毎週土曜7:25～7:30

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness