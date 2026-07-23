Jリーグは23日、「口を覆う行為」等の3つの“新ルール”を、2026／27明治安田Jリーグに導入することが決定したと発表した。

Jリーグは、日本サッカー協会理事会にて承認された、『2026/27 サッカー競技規則改正』の適用開始日にあたる公式戦を発表するとともに、「競技会が適用の選択ができると定められている」というなかで3項目について、2026／27明治安田Jリーグに導入することを決定。FIFAワールドカップ2026でも適用された「口を覆う行為」や「VARがレビューすることができる対象の追加」が対象となる。

Jリーグは、同改正に際して「プレー再開までの時間を短縮し、試合のテンポを維持することや、判定や懲戒罰の決定に、より公平性や納得感を高めることが主な目的」としている。

また、飲水タイムならびにクーリングブレークの実施ルールも決定。ハイドレーションブレークの導入は見送っている。

詳細は以下の通り。

■2026／27明治安田Jリーグでの適用が決定した3項目

▼競技者が不適切な発言、侮辱、またはその他の攻撃的もしくは差別的な発言が発覚しないように自分の口を覆う行為

罰則内容：退場となる反則

▼競技者が、主審の判定に抗議し競技のフィールドを離れる行為

罰則内容：退場となる反則

▼VARがレビューすることができる対象の追加（VAR導入試合のみ）

介入条件：明らかに間違って与えられたコーナーキックを、速やかに、そして再開を遅らせることなく変更できる場合に限り、レビューを行うことができる。

※ゴールキックの判定に対してはレビューの対象外

■『2026/27 サッカー競技規則改正』の適用開始日

・2026/27明治安田J1リーグ：8月7日（金）/第1節

・2026/27明治安田J2リーグ：8月8日（土）/第1節

・2026/27明治安田J3リーグ：8月8日（土）/第1節

・2026/27Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ：9月9日（水）/1stラウンド・1回戦

■2026/27シーズンにおける飲水タイムならびにクーリングブレークの実施ルール

▼飲水タイム・クーリングブレークの実施条件

31℃以上：クーリングブレークを実施

28℃以上31℃未満:飲水タイムを実施

25℃以上28℃未満:いずれかのチームが希望する場合実施

22℃以上25℃未満:両チームが希望する場合実施

22℃未満：実施なし

※WBGT値（気温、湿度、日射・輻射などの周辺熱環境を総合して計測する暑さ指数）が基準。キックオフ時刻の90分前、30分前と、ハーフタイムにそれぞれ計測し、30分前の数値を前半、ハーフタイムの数値を後半の実施有無に反映する

■WBGT値に関わらず必ず飲水タイムを実施する期間

8月7日（金）から8月30日（日）をコア夏季期間とし、同期間はWBGT値に関わらず原則飲水タイムを実施する

※コア期間においてもWBGT値が31℃以上の場合はクーリングブレークを実施する

※WBGT値28℃未満において、両チームが実施なしに合意した場合は例外として実施しないことも可能

※コア夏季期間のキックオフ時刻は原則17時以降とする

■飲水タイムについて

実施タイミング：前半後半いずれも25分～30分頃を目安に実施する

実施時間：国際サッカー評議会（IFAB）競技規則に従って1分以内を目安とする

■クーリングブレークについて

実施タイミング：前後半いずれも 25分～30分頃を目安に実施する

実施時間：3分間（日影に入り、身体冷却、水分補給を行う）

■2026 特別シーズンとの変更点

WBGT値25℃以上28℃未満において、両チームの合意があれば飲水タイム実施としていたものを、いずれかのチームの合意があれば飲水タイム実施に変更

WBGT値22℃以上25℃未満の場合における運用を新たに設定（2026 特別シーズンではWBGT値25℃未満の場合、飲水タイムの実施なし）