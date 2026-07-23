スポルティングからの退団が決定しているMF守田英正だが、プレミアリーグへの移籍実現が迫っているようだ。

現在31歳の守田は、川崎フロンターレでプロキャリアをスタート。2021年1月にサンタ・クララへと移籍しヨーロッパでのキャリアをスタート。2022年7月にスポルティングに完全移籍すると、4シーズン在籍し公式戦通算166試合に出場し11得点を記録。チームの主軸としてプレーした中で、昨シーズン限りでの退団が決定していた。

予てから希望されていたとされるプレミアリーグへの移籍は、これまでも噂が出ては消えていたものの、どうやら今回は移籍が迫っているとのこと。イギリスメディア『BBC』の記者であるマイク・ホワイト氏が、「ハル・シティがフリーエージェントのMF守田英正との契約で合意した」と伝えた。

また、ポルトガルメディア『A BOLA』や移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏も守田のハル・シティ移籍合意について伝えており、プレミアリーグ昇格クラブの一員としてプレーする可能性が高まっているようだ。

守田は日本代表として40試合に出場し6得点を記録。FIFAワールドカップ2026のメンバーからは落選したものの、今夏はリーズやイプスウィッチなどプレミアリーグクラブが獲得に動いていたが、実現していなかった。

なお、ロマーノ氏は守田がすでにイングランド入りしており、メディカルチェックも済ませていると伝えており、念願のプレミアリーグでのプレーが近づいているようだ。