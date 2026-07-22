今日の運勢 7月23日（木）「12星座占いランキング」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位？

2026年7月23日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月23日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？情熱が花開きそうな日。好きなことやクリエイティブなことに、今日は気負わず素直に向き合ってみましょう。力みを手放しのびのび楽しむほど、あなたの魅力が自然とあふれ出します。恋愛運にも追い風が。銀色のアイテムを身につけると運気アップ。自分を大切にできる日。頑張りすぎていた自分を、今日はゆっくりねぎらってあげましょう。無理に気を張らず、心地よさを優先するほど良い流れが戻ってきます。自然体が一番。ミネラルをしっかり補って体を整えると、内側から元気が湧いてくるでしょう。新しい世界が開ける日。好奇心のままに、今日は未知の場所や人に飛び込んでOK。フレッシュな出会いや学びが、あなたの視野をぐっと広げてくれます。ワクワクを行動に。香りの強い食べ物が、行動力アップに繋がりそう。バランスよく判断できる日。今日は公平で誠実な姿勢が、信頼を呼びます。感情に流されず落ち着いて向き合うと、物事がフェアに整っていくでしょう。マシュマロなどふわっとしたお菓子でひと息つくと、心がほぐれて判断力もさらに上がりそうです。視点が切り替わる日。停滞を感じていたことも、見方を変えれば前に進み始めます。過去にこだわらず、明るい未来へ意識を向けてみましょう。楽しい予定を思い描くのが吉。やりたいことをリストにまとめると、気持ちが弾んで運気アップ。地に足がついた答えが出せそうな日。あれこれ夢が広がりやすいですが、今日は現実的に一つずつ選ぶのが正解。みんなと協力する時も、堅実に進めるほど実りが大きくなります。白米やパスタでエネルギーをしっかり補うと、集中力が高まってくるはず。心を潤したい日。理想と現実のギャップに、少し気持ちがしぼみやすいタイミング。今日は無理に頑張らず、おうちで自分をやさしくケアする時間を大切に。ハンドクリームで手を丁寧にケアしてあげると、気持ちがほどけて運気が上向きます。肩の力を抜きたい日。仕事や役割で気負いすぎると、空回りしやすいタイミングです。今日は完璧を求めず、のびやかに構えるほど物事がうまく回るでしょう。芝生が広がった公園で開放感に浸ると、心がリセットされるかも。やれることを整理する日。自分が持っている物や、自身のスキルについて、ちょうど良いバランスを探ってみましょう。今以上に、うまく実力を発揮できるようになるはずです。胸を開いて背筋をよく伸ばして歩くと、気持ちが前向きになれそう。充電したい日。やる気が湧きにくく、少し空回りを感じやすいタイミング。今日は無理に前へ進もうとせず、心と体を休ませることを優先しましょう。髪や爪のお手入れで自分を整えると、エネルギーが戻ってきて◎。心を豊かにしていきたい日。疲れて物足りなさを感じそうなので、今日は「本当にやりたいこと」を考えてみましょう。願いがはっきりするほど、進む道も明るくなります。ノートや手帳に細かく書いてみると、思わぬ発見があるかも。ゆっくりと休みたい日。人付き合いで胸が痛むことがあっても、今日は無理に抱え込まないで。時間が解決してくれることもあります。焦らず、そっと心を癒しましょう。夜空を見上げたり、星空の写真を眺めたりすると、気持ちが和らいで運気が回復しそうです。与えることと受け取ること。そのバランスが少し崩れやすいタイミングかもしれません。大切なのは、無理のない対等なやりとり。今日は自分を犠牲にせず、素直に助けを受け取る勇気も持ってみましょう。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4