スペインサッカー連盟（RFEE）は今後、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督との契約延長交渉に臨むようだ。21日、スペイン紙『アス』が報じている。

FIFAワールドカップ2026でスペイン代表を4大会ぶり2度目の優勝に導いたデ・ラ・フエンテ監督は、ルイス・アラゴネスとビセンテ・デル・ボスケのチームが成し遂げた“3冠（EURO2008、南アフリカW杯、EURO2012）”という偉業に王手をかけた。そして、2年後のEURO2028まで契約を残している65歳は、さらにもう2年…自国開催となる2030年のW杯まで指揮を取る可能性があるようだ。

RFEEの本部において、W杯史上最年長優勝監督とさらに契約を2年間延長することはラファエル・ルザン会長の喫緊の課題だと、スペイン紙『アス』は指摘する。同会長自身も、「2030年は歴史的な節目であり、ルイスがその一員となってくれることを願っている」と決勝前日に口にしていたが、世界王者となった今、スペインスポーツ界にとって大きな挑戦となる自国開催のW杯でスポーツ面を形作るのは、現指揮官以上にふさわしい人物はいないという強い確信がある、と伝えている。

また同紙は、ルザン会長が「世界トップクラスの監督の一人である彼の功績に見合う形で契約を延長・改定する」と好条件のオファーを提示すると見解。「前回の契約更新は容易ではなかった」と給与面で一時は相違があったと前置きした上で、今回も同様の部分が焦点となるという。とくに、「ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティのほか、ドイツ代表はユルゲン・クロップ、イタリア代表はジョゼップ・グアルディオラへと関心を寄せるなど、これまでクラブ監督に次ぐ地位とされてきた代表監督だったが、彼らの存在が年俸水準を引き上げている」と趨勢の変化を明かした。

この夏が過ぎた後、両者は「契約の延長と調整を最終決定する最適なタイミングを見計らう」ことが見込まれる。EURO2024と北中米W杯を優勝した無敵艦隊は、デ・ラ・フエンテ監督の下で、地元開催となる2030年のW杯までの“航海図”を描き始めることになるのだろうか。