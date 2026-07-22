ウェストハムに所属するオランダ代表FWクリセンシオ・サマーフィルが、アル・ヒラルに移籍することで合意したようだ。21日、イギリスメディア『BBC』や同『スカイスポーツ』などが伝えている。

現在24歳のサマーフィルは、フェイエノールトの下部組織出身で、デン・ハーグやリーズを経て、2024年夏にウェストハムへ加入。在籍2年目の2025－26シーズンは公式戦34試合出場で5ゴール7アシストという成績を残した。

今年6月にオランダ代表に初選出されると、わずか2試合の出場経験しかないものの、FIFAワールドカップ2026のメンバーにも名を連ね、日本代表とのグループステージ初戦で初ゴールを決めるなど、4試合出場で2ゴール2アシストを記録した。

そんなサマーフィルはウェストハムが2025－26シーズンのプレミアリーグを18位で終えて降格したことで今夏の移籍が噂され、ローマからは3900万ポンド（約85億円）のオファーが届いたものの、これはウェストハムが拒否していたことが報じられていた。

そうしたなか、今回の報道によると、アル・ヒラルが固定の移籍金5500万ポンド（約120億円）に500万ポンド（約11億円）の追加オプションが付随する総額6000万ポンド（約131億円）のオファーを提示し、ウェストハムが即座に受け入れた模様で、サマーフィルにはメディカルチェックを受ける許可が与えられており、移籍は決定的になっていることが伝えられている。

なお、この移籍が成立すれば、ウェストハムにとってはイングランド代表MFデクラン・ライス（現：アーセナル）、ポルトガル代表MFマテウス・フェルナンデス（現：トッテナム・ホットスパー）に次いで、サマーフィルがクラブ史上3番目に高額な売却選手となる。

さらに、チャンピオンシップ（2部）に降格したウェストハムは、今回の売却が完了すれば、M・フェルナンデスとサマーフィルの売却だけで今夏に1億5000万ポンド（約327億円）以上の収益を上げることにもなる。

【ハイライト動画】サマーフィルが日本代表戦でオランダ代表初ゴール