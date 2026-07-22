セリエAに所属するヴェネツィアと合意したとされるDF冨安健洋だが、加入に“待った”をかける事態が発生したようだ。21日、地元メディア『Tutto Venezia Sport』が報じている。

FIFAワールドカップ2026に日本代表として出場した冨安は、今夏の移籍市場で新天地を探していたなか、セリエA昇格組のヴェネツィアと2029年夏までの3年契約、年俸100万ユーロ（約1億9000万円）で合意に達したとされ、残すは“細部の調整”のみと報じられていた。

しかし地元メディア『Tutto Venezia Sport』は、EU圏外枠の問題が加入に“待った”をかけていると指摘。ヴェネツィアは今夏、すでにアルビオン・ラフマニ（コソボ国籍）を獲得した上、「アコル・アダムス（ナイジェリア国籍）とも合意しているため、EU圏外枠が埋まる想定で、トミヤスを登録できない状況にある」という。クラブ側は現在、「ラフマニをEU枠として登録することで、EU圏外枠を1つ空ける算段」と伝えている。

ただし、「その手続きに時間がかかりすぎる場合、元アーセナルの選手が考えを変える可能性も排除できない」と同メディアは見解。すでにヴェネツィアは、代替案としてアデム・アルス（チュニジア国籍）の名前を挙げており、「彼もEU圏外枠となるが、現時点では単なる関心の段階にとどまっているため、交渉の過程で枠を空けるための時間は十分に確保できるだろう」と今後本格的に交渉に乗り出したとしても、その頃にはラフマニのEU枠登録が完了している見込みだと記している。

ここに来て再び去就が宙に浮く可能性が浮上したが、冨安の新天地はどこになるのだろうか。