FC今治は22日、レガネスよりMF中井卓大が完全移籍で加入することを発表した。なお、背番号は「80」に決まっている。

中井は2003年10月24日生まれの現在22歳。2014年夏に10歳でレアル・マドリードのカンテラ（育成組織）に入団すると、各カテゴリーを順調に踏破し、2022年夏にはBチームにあたるカスティージャへと昇格した。

しかし、カスティージャでは満足な出場機会を得られず、2023年夏には自身初となる期限付き移籍を決断してラージョ・マハダオンダ（スペイン3部相当）に加入。その後、2024年夏にはアモレビエタ（スペイン3部相当）、2025年2月にはラージョ・カンタブリア（スペイン4部相当）への武者修行を経験した。そして、レアル・マドリードとの契約満了を迎えた後の2025年8月にレガネスのBチームにフリーで移籍していた。

そうしたなか、初めてJリーグでプレーすることが決定した中井は今治のクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

「はじめまして。このたびFC今治でプレーすることになりました、ピピです。この1年、J1昇格に向けて全力を尽くします。みんなで頑張りましょう。よろしくお願いします！ バモス！」