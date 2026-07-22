今日は2026年7月22日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

★今日の12星座占い・注目ポイント★

2026年7月22日の12星座占いでは、かに座が総合運1位。目標に向かって、普段以上に意欲的に取り組める日。2位はみずがめ座、3位はやぎ座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がおうし座とかに座、金運がみずがめ座、仕事運がかに座とみずがめ座、健康運がおうし座、かに座、さそり座、うお座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。