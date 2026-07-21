ABEMA（アベマ）は21日、8月1日（土）に開催される「BVB Evonik Japan Tour 2026」のFC東京vsドルトムントを独占無料生中継することを発表した。なお、本中継は特別な企画・演出による『ABEMA SPORTS スーパーLIVE』にてお届けする。

ドルトムントは、2026年夏に開催する「BVB Evonik Japan Tour 2026」にて来日。ツアーは7月26日（日）から8月2日（日）まで実施され、期間中には2試合の親善試合を開催。7月29日（水）にはヨドコウ桜スタジアムでセレッソ大阪と対戦し、8月1日（土）には国立競技場でFC東京と対戦する。

今回のツアーに帯同するドルトムントのスカッドには、国際大会でも世界的スターとして活躍するジュード・ベリンガムの弟であり、世界中から注目を集めるジョーブ・ベリンガム。中盤の要であるフェリックス・ヌメチャといった著名選手らが名を連ねている。さらに日本人の若き才能・山本天翔選手もチームに帯同。山本は、7月18日に行われたプレシーズンマッチのデビュー戦でいきなりゴールを奪う鮮烈な活躍を見せており、今回の日本ツアーでもそのプレーに大きな期待が寄せられている。

本試合をさらに熱く盛り上げる実況・解説陣も決定。解説には現役時代はFC東京にも所属し、現在は同クラブのコミュニティジェネレーターを務める、元日本代表の石川直宏氏を迎え、実況は数々のビッグマッチを手掛けてきたスポーツアナウンサーの野村明弘氏が担当する。

ABEMAは「キックオフ前にはABEMAが独自取材を行った、FC東京の北海道でのキャンプの模様やドルトムントの来日時のチームメンバーの様子をお届け。決戦の火蓋が切られる直前まで、両チームの最新状況や舞台裏を余すことなく放送いたします。世界最高峰の舞台で戦うボルシア・ドルトムントとFC東京によるスペシャルマッチを、ぜひABEMAにてお楽しみください」と発表した。

ABEMA独占無料生中継「BVB Evonik Japan Tour 2026」『FC東京 vs ボルシア・ドルトムント』

放送日時：2026年8月1日（土）18:45～ ※19：00～キックオフ予定

実況：野村明弘

解説：石川直宏

※放送日時・内容および放送形態は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。