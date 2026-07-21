リヴァプールは20日、U－20日本女子代表（ヤングなでしこ）MF板村真央をフェイエノールトから獲得したことを発表した。なお、移籍成立はビザの承認および国際移籍手続きの完了が条件となる。

2006年8月6日生まれの板村は、JFAアカデミー福島出身で2025年1月にフラウエン・エールディヴィジ（オランダ女子1部リーグ）のフェイエノールトへ移籍。海外2シーズン目となった2025－26シーズンは、8ゴール6アシストを記録し、リーグの年間最優秀選手（MVP）を受賞した。

また、今年4月に行われたAFC U－20女子アジアカップ2026でもヤングなでしこの10番を背負い、2大会ぶり通算7度目の大会制覇に貢献している。

なお、リヴァプール・ウィメンには日本代表MF長野風花も所属。同クラブは昨シーズン、12チーム中11位を果たし、トップリーグ残留を掴み取っている。

板村はクラブの公式サイトを通じて、以下のようにコメントを残している。

「サッカーを始めた時、私の目標の1つはプロサッカー選手になることでした。そして、その目標を達成したら、大好きなチームでプレーしたいと思っていました。ビッグクラブであるリヴァプールでプレーする機会を得られたことは、本当に嬉しいです」

「私の強みはドリブルでゴールラインまで攻め込むことなので、ドリブルスキルを披露したいです。また、自分のスキルでファンを熱狂させ、ゴールやアシストでチームに貢献したいです」