リヴァプールは20日、アメリカ・シカゴで行うプレシーズンツアーに参加するメンバー31名を発表した。

リヴァプールは現地で約2週間のツアーを予定しており、現地時間25日にサンダーランド、同29日にレクサム、同8月2日にリーズと計3試合を控えている。遠征メンバーにはリハビリを継続中の選手も含まれており、スポーツ専門メディア『ジ・アスレティック』によると、MF遠藤航もそのうちの1人として同行する。

遠藤のコンディションについて、アンドニ・イラオラ監督も先週の段階で「復帰を待っているところ」と、コメントを残していた。

なお、FIFAワールドカップ2026に参加したオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイク、同FWコーディ・ガクポ、ドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツ、スウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクらは、プレシーズン後半に合流する見込みとなっている。

アメリカツアーに参加するメンバーは以下の通り。★はリバビリを行う選手

▼GK

ギオルギ・ママルダシュヴィリ

フレディ・ウッドマン

ビテスラフ・ヤロシュ

ハーヴェイ・デイビス

ベイリー・ホール

▼DF

ジョー・ゴメス

ジェレミー・ジャケ

ミロシュ・ケルケズ

コナー・ブラッドリー ★

ジョヴァンニ・レオーニ ★

コスタス・ツィミカス

ジェレミー・フリンポン

ルーク・チェンバース

カルヴィン・ラムゼイ

カラム・スキャンロン

イフェアニ・ンドゥクウェ

▼MF

遠藤航 ★

ドミニク・ソボスライ

カーティス・ジョーンズ

ハーヴェイ・エリオット

トレイ・ナイオニ

ステファン・バイチェティッチ ★

ジェームズ・マコーネル

▼FW

フェデリコ・キエーザ

ウーゴ・エキティケ ★

ジョシュア・エイブ

ルイス・クーマス

キーラン・モリソン

リオ・ングモハ

ウィル・ライト

ジョシュ・ソニー・ランビー