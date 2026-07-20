リヴァプールは20日、アメリカ・シカゴで行うプレシーズンツアーに参加するメンバー31名を発表した。
リヴァプールは現地で約2週間のツアーを予定しており、現地時間25日にサンダーランド、同29日にレクサム、同8月2日にリーズと計3試合を控えている。遠征メンバーにはリハビリを継続中の選手も含まれており、スポーツ専門メディア『ジ・アスレティック』によると、MF遠藤航もそのうちの1人として同行する。
遠藤のコンディションについて、アンドニ・イラオラ監督も先週の段階で「復帰を待っているところ」と、コメントを残していた。
なお、FIFAワールドカップ2026に参加したオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイク、同FWコーディ・ガクポ、ドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツ、スウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクらは、プレシーズン後半に合流する見込みとなっている。
アメリカツアーに参加するメンバーは以下の通り。★はリバビリを行う選手
▼GK
ギオルギ・ママルダシュヴィリ
フレディ・ウッドマン
ビテスラフ・ヤロシュ
ハーヴェイ・デイビス
ベイリー・ホール
▼DF
ジョー・ゴメス
ジェレミー・ジャケ
ミロシュ・ケルケズ
コナー・ブラッドリー ★
ジョヴァンニ・レオーニ ★
コスタス・ツィミカス
ジェレミー・フリンポン
ルーク・チェンバース
カルヴィン・ラムゼイ
カラム・スキャンロン
イフェアニ・ンドゥクウェ
▼MF
遠藤航 ★
ドミニク・ソボスライ
カーティス・ジョーンズ
ハーヴェイ・エリオット
トレイ・ナイオニ
ステファン・バイチェティッチ ★
ジェームズ・マコーネル
▼FW
フェデリコ・キエーザ
ウーゴ・エキティケ ★
ジョシュア・エイブ
ルイス・クーマス
キーラン・モリソン
リオ・ングモハ
ウィル・ライト
ジョシュ・ソニー・ランビー