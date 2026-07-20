マンチェスター・ユナイテッドに所属するイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードは、今夏の移籍市場閉幕後も同クラブに残留する可能性が高いようだ。20日、イギリスメディア『BBC』が報じている。

現在28歳のラッシュフォードは、クラブの生え抜き選手として、クラブ通算で公式戦426試合出場138ゴール79アシストを記録している。しかし、ルベン・アモリム前監督の構想外となり、2024－25シーズン後半戦はアストン・ヴィラへ、2025－26シーズンはバルセロナへレンタル移籍をしていた。バルセロナへの移籍には、2600万ポンド（約56億円）の買い取りオプションが付帯していたが行使されず、マンチェスター・Uへの復帰が決まっている。

また、リヴァプールとマンチェスター・シティを除くクラブが、4000万ポンドで同選手を獲得できる条項もあったようだが、それも7月上旬に期限切れに。『BBC』によると、「バルセロナが支払う必要があった金額（約56億円）よりも、高い金額を提示するクラブが現れるのは非論理的」と伝えており、マンチェスター・Uが要求額を下げない限り、他クラブが獲得へと本格的に乗り出す可能性は低いとの見解を示している。

さらに、ラッシュフォードは現在、週給32万5000ポンド（約7097万円）を受け取っているとされており、同選手の給与を支払えるクラブは世界的にも限られている。資金力のあるクラブかつ、選手自身もそのクラブに加入したいと思わなければ、取引が成立しないことは明らかと伝えられている。

一方で、現指揮官のマイケル・キャリック監督とは、アモリム前監督時代のような「対立的な関係は存在しない」とも報じられており、現時点でラッシュフォードは、「移籍市場閉幕時、圧倒的にマンチェスター・Uにいる可能性が高いと言える」と締めくくっている。