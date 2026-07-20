イタリア代表のパオロ・マルディーニ新TD（テクニカルディレクター）とコーディネーターを務めるレオナルド氏は、ジョゼップ・グアルディオラ氏とイタリア代表指揮官就任をめぐり接触を図ったようだ。20日、イタリアメディア『スカイスポーツ』が報じている。

3大会連続のFIFAワールドカップ予選敗退に終わったイタリア代表。現在は、新時代に向けた改革を進めており、イタリアサッカー連盟（FIGC）の会長にジョバンニ・マラゴ氏が選出。さらに“レジェンド”マルディーニ氏がTDに、元ブラジル代表のレオナルド氏がコーディネーターに就任した。

現在はマルディーニ氏とレオナルド氏が主導する形で新指揮官の選定が進められており、これまでロベルト・マンチーニ氏、アントニオ・コンテ氏、アンドレア・ピルロ氏の名前が候補として挙げられている。また、イタリアメディア『ガゼッタ・デロ・スポルト』は“夢のターゲット”として昨シーズン限りでマンチェスター・シティの監督を退任したジョゼップ・グアルディオラ氏の名前を伝えていた。

そんななか、『スカイスポーツ』は、「マルディーニ氏とレオナルド氏は先週末にバルセロナに滞在し、グアルディオラ氏と会談の場を持った」と報道。同メディアは、「ペップはもはや単なる夢ではないことは確か。今後数日で確かなことがわかるだろうが、道筋は形になりつつある」との見解を示しており、具体的な話し合いをしたことが明らかとなっている。

なお、マラゴ新会長は、イタリア代表の新監督について「実際、詳細を詰めるために話し合っているところだ。あと数日待てば、すべてが明らかになる」とコメント。噂される候補については、「マンチーニ氏とピルロ氏がリストに載っているのか」と問われると、「はい。他の候補者もいる可能性がある」と答えている。

グアルディオラ氏は、シティ・フットボール・グループ（CFG）のグローバル・アンバサダーに就任することが決定している。これまでバルセロナ、バイエルン、マンチェスター・Cを率い、数々のタイトルを獲得してきた稀代の名将は、アズーリの救世主として指揮官の座に就くことになるのだろうか。