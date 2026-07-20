国際サッカー連盟（FIFA）は20日、FIFAワールドカップ2026終了時点のFIFAランキングを発表した。

過去史上最多の48カ国が出場したFIFAワールドカップ2026は、スペイン代表の優勝で幕を閉じた。これに伴い、今大会終了後のランキングが更新されている。なお、現在のFIFAランキングは試合ごとにリアルタイムでポイントが変動するシステムが導入されており、公式の確定版ランキングは当該インターナショナルマッチウィーク終了後に確定版として発表される。

激闘のW杯を終え、最新のランキングでは世界王者に輝いたスペインがアルゼンチンをかわして首位に浮上。3位にはフランス、4位にはイングランドが続き、5位ブラジル、6位モロッコがそれぞれ順位を1つずつ上げている。

また、開催国の1つだったメキシコが順位を4つ上げ、10位へアップ。惜しくも決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）敗退に終わった日本は17位に位置し、準々決勝進出を果たしたノルウェーも大幅に順位を上げた。

FIFAランキングのトップ30は以下の通り。（2026年7月20日時点）

1位（＋1） スペイン

2位（－1） アルゼンチン

3位（－） フランス

4位（－） イングランド

5位（＋1） ブラジル

6位（＋1） モロッコ

7位（－2） ポルトガル

8位（＋1） ベルギー

9位（－1） オランダ

10位（＋4） メキシコ

11位（＋2） コロンビア

12位（－2） ドイツ

13位（－2） クロアチア

14位（＋5） スイス

15位（－3） イタリア

16位（＋1） アメリカ

17位（＋1） 日本

18位（－3） セネガル

19位（＋12） ノルウェー

20位（－4） ウルグアイ

21位（－） デンマーク

22位（－2） イラン

23位（＋1） オーストリア

24位（＋5） エジプト

25位（－2） エクアドル

26位（－） ナイジェリア

27位（－5） トルコ

28位（－1） オーストラリア

29位（－1） アルジェリア

30位（－） カナダ