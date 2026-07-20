スペイン代表のMFアレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）が、主要3大タイトルの“完全制覇”を達成。3つ連続での優勝は、史上初となるようだ。20日付で、スペイン紙『アス』が報じている。

現地時間19日にFIFAワールドカップ2026・決勝戦が行われ、アルゼンチン代表と対戦したスペイン代表は、終始ボール保持で主導権を握り、リオネル・メッシが牽引するチームを翻弄。16年前と同じく延長戦にまでもつれ込んだが、同後半最初のフェラン・トーレスの決勝点で、2度目の世界一。1－0のスコア以上に、支配率65%と35%、シュート数20本と2本（90分では0本）と圧勝だった。

そんな試合にスタメン出場したバエナは、大陸選手権（EURO）、オリンピック、そしてワールドカップという主要3大タイトルの“完全制覇”を成し遂げたようだ。このビジャレアルのカンテラーノは、2024年夏に行われたEURO2024で優勝したのを皮切りに、直後のパリオリンピックでU－23スペイン代表として金メダルを獲得。そして、8試合中7試合に出場し1得点1アシストを記録した今大会で、“グランドスラム”となった。

スペイン『アス』によると、アルゼンチン代表のリオネル・メッシとアンヘル・ディ・マリア（ともにコパ・アメリカ、北京五輪、カタールW杯）以来、史上3人目の快挙という。また、3つの大会を“連続”で優勝したのは、バエナが初めてとなることを併せて伝えている。

なおバエナは、本日20日が25歳の誕生日となる。

【歓喜】16年の歳月を経て、王者奪還のスペイン代表



