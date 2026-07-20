鹿島アントラーズは20日、FWヤン・マテウスの完全移籍加入でカタールSCとクラブ間合意に達したことを発表。今後は、日本でのメディカルチェックなどを経て、正式契約が結ばれる予定としている。また、背番号は『18』となる。

1998年9月4日生まれのヤン・マテウスは現在27歳。母国ブラジルでプロキャリアを始めた後、国内外の複数クラブを経て、2022年夏に横浜F・マリノスに加入した。J1リーグ優勝などを経験するとともに、3年間の在籍でクラブ公式戦通算131試合出場・29得点を記録。そして昨夏より、カタールSCへとプレーの場を移していた。

鹿島アントラーズに加入するヤン・マテウスは、クラブ公式サイトにてコメントを残した。

「アントラーズに加入できることを、とてもうれしく思いますし、ここに来るまで自分に関わってくれたすべての人に感謝したいです。アントラーズは日本で最もタイトルを獲っているクラブであり、ジーコというブラジル人にとってはアイドルのような存在がいて、町全体がサッカーを中心に動いているイメージがあります。アントラーズの一員として、このクラブがかかげる目標達成のために全力を尽くし、ファン・サポーターの皆さんと一緒に戦えることを楽しみにしています」