今日の運勢 7月21日（火）「12星座占いランキング」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位？

2026年7月21日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月21日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？新しい気づきや考え方が生まれやすい時です。物事の本質が見え始めてくるでしょう。曖昧だったことにも少しずつ答えが見え、自分にとって必要な選択がはっきりしていきそうです。感じたことや思いついたことを大切にしながら、未来につながる道筋が形になっていきそうです。その苦しさは自分の本音や大切にしたいものに気づくための過程でもあります。今感じている気持ちを否定せず、一つひとつ整理していくことで、少しずつ心は落ち着きを取り戻していきます。抱え込みすぎず、自分をいたわる時間を大切にすることで、安心できる流れへとつながっていくでしょう。冷静な判断力と広い視野が活かされやすく、状況を落ち着いて見極められるでしょう。感情だけに流されず、本質を見つめながら選択を重ねていくことで、自分にとって最善の道が見えてきそうです。これまで積み重ねてきた経験や知識も、今のあなたを支える大きな力となっていきます。自分を整える時間が必要だというサインを見過ごさないようにしてみてください。今は結果だけに目を向けるのではなく、自分の心や感情を丁寧に受け止めることが大切な時です。自分を労わりながら一歩ずつ進んでいくことで、本来の強さが少しずつ戻り、いい流れへとつながっていくでしょう。これまで抱えてきた重たい気持ちが整理され、霧が晴れていくでしょう。進む準備が整いやすい流れにあります。急激な変化ではなくても、一歩ずつ環境や気持ちが落ち着き、安心できる場所へ近づいていけそうです。今の積み重ねが、穏やかで安定した未来へと自然につながっていくでしょう。これまで当たり前だと思っていた考え方や価値観を見直す機会が訪れるかもしれません。自分が本当に大切にしたいものは何かを見つめることで、新しい気づきが生まれていきそうです。固定観念にとらわれず柔軟な視点を持つことで、自分らしい選択がしやすくなります。心と現実のバランスが整いやすく、穏やかな流れを取り戻していけるタイミングにあります。焦って結果を求めるよりも、自分に合ったペースを大切にすることで、物事は少しずつ良い方向へ進んでいきそうです。日々の積み重ねや小さな調整が、安心できる土台を育ててくれます。あと一歩のところで足踏みしているように感じたり、どこか物足りなさを感じるかもしれません。しかし、その感覚は終わりではなく、より納得できる形へ整えていくための大切な時間でもあります。ここまで積み重ねてきた経験や努力を振り返ることで、見落としていた課題や可能性にも気づけそうです。心が満たされるような出来事や、人との温かなつながりを実感できるでしょう。身近な幸せや支えてくれる存在に目を向けることで、安心感や感謝の気持ちが自然と広がっていきそうです。大切な人との時間や心の通い合いを大事にすることで、喜びが育まれていきます。これから先の可能性が大きく広がり、新しい展開へ向けた準備が整っていく流れにあります。今いる場所から一歩先を見つめることで、自分が本当に目指したい方向や叶えたい未来が少しずつ明確になっていきそうです。未来を見据えながら着実に準備を重ねることが大切です。理想とする未来へと自然につながっていくでしょう。つらかった出来事や重く抱えていた気持ちに、少しずつ回復の兆しが見え始める流れにあります。終わりだと思っていたことの中にも、新しい可能性や希望の芽が育ち始めているようです。今は無理に元の自分へ戻ろうとするのではなく、ここまで乗り越えてきた経験を受け止めながら前へ進むことが大切です。取り繕うことをやめ、自分に正直でいることで、気持ちにも余裕が生まれていきそうです。違和感を見過ごさず、一つひとつ丁寧に向き合うことで、状況や人との関係も少しずつ整っていきます。素直な気持ちを大切にすることで、自分らしく安心して進める流れへとつながっていくでしょう。過去の経験や積み重ねてきた想いが、これからの流れを大きく動かすきっかけとなりやすいタイミングにあります。立ち止まっていたことにも少しずつ答えが見え始め、自分なりの納得感を得られそうです。これまでの出来事を否定せず受け止めることで、本当に大切なものや進むべき方向がはっきりしていきます。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/