スタッド・ランスに所属する日本代表MF中村敬斗による『中村敬斗×コーセーコスメポートキャンペーン スペシャルトークショー』が都内で行われた。

イベント終了後の囲み取材では、FIFAワールドカップ2026で優勝を果たしたスペイン代表にも言及。決勝は日本時間早朝に行われたため「見られてはいないので、なんとも言えないですけど」と前置きしつつ「スペインのようにしっかりつないで、どんな身体能力の高い国でもチームでも倒していくというのが、一つ僕らが目指すべき場所ではあるのかなというふうに思います」と語った。今後の日本代表については「また新しいチームになるので、自分もうまくそこに入っていけたらいい」と見据えた。

FIFAワールドカップを終え、束の間のオフを経て、欧州新シーズンへと向かっていく。中村は「よりレベルの高い環境で大きく成長して、個人としてはゴールとアシストを昨年よりも多く出せればいい」と意気込みを口にした。現地ではステップアップ移籍も報じられているが「もちろん一つや二つじゃなく、自分の総合的な力をもっと上げなければいけないと感じたので、日頃の環境を上げることは大事だなと思いました」とさらなる成長への思いを明かし、新シーズンでの飛躍を誓った。