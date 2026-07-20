スペイン代表がFIFAワールドカップ2026を制覇。FWミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）、FWジェレミー・ピノ（クリスタル・パレス／イングランド）、FWボルハ・イグレシアス（セルタ）が、それぞれのクラブにおいて、在籍中にW杯を制したクラブ史上初の選手となった。
ラミン・ヤマルら最多8名を輩出したバルセロナは、通算19人目で輩出ランキング歴代4位に浮上（※1位ユヴェントス「27」、2位バイエルン「24」、3位インテル「20」）。また、プレミアリーグ王者アーセナルは3選手がトロフィーを掲げ、2014年のドイツ代表戦士以来、通算9人目となった。
来シーズンよりレアル・マドリードでプレーするマルク・ククレジャは同クラブ史上12人目。アトレティコ・マドリード、マンチェスター・シティ、パリ・サンジェルマン、トッテナム・ホットスパーからは3大会連続でW杯チャンピオンが生まれた。
所属クラブ別のスペイン代表優勝メンバーは以下の通り。
▼バルセロナ（2大会ぶり通算19人目）
ジョアン・ガルシア、パウ・クバルシ、エリック・ガルシア、ペドリ、ガビ、ダニ・オルモ、フェラン・トーレス、ラミン・ヤマル
▼アトレティコ・マドリード（3大会連続通算9人目）
アレハンドロ・グリマルド、マルク・プビル、マルコス・ジョレンテ、アレックス・バエナ
▼アスレティック・ビルバオ（4大会ぶり通算5人目）
ウナイ・シモン、アイメリク・ラポルテ、ニコ・ウィリアムズ
▼アーセナル（3大会ぶり通算9人目）
ダビド・ラヤ、マルティン・スビメンディ、ミケル・メリーノ
▼セルタ（初）
ボルハ・イグレシアス
▼レアル・マドリード（2大会ぶり通算12人目）
マルク・ククレジャ
▼レアル・ソシエダ（初）
ミケル・オヤルサバル
▼クリスタル・パレス（初）
ジェレミ・ピノ
▼リヴァプール（4大会ぶり通算6人目）
ビクトル・ムニョス
▼マンチェスター・シティ（3大会連続通算3人目）
ロドリ
▼パリ・サンジェルマン（3大会連続通算7人目）
ファビアン・ルイス
▼トッテナム・ホットスパー（3大会連続通算4人目）
ペドロ・ポロ