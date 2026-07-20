スペイン代表がFIFAワールドカップ2026を制覇。FWミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）、FWジェレミー・ピノ（クリスタル・パレス／イングランド）、FWボルハ・イグレシアス（セルタ）が、それぞれのクラブにおいて、在籍中にW杯を制したクラブ史上初の選手となった。

ラミン・ヤマルら最多8名を輩出したバルセロナは、通算19人目で輩出ランキング歴代4位に浮上（※1位ユヴェントス「27」、2位バイエルン「24」、3位インテル「20」）。また、プレミアリーグ王者アーセナルは3選手がトロフィーを掲げ、2014年のドイツ代表戦士以来、通算9人目となった。

来シーズンよりレアル・マドリードでプレーするマルク・ククレジャは同クラブ史上12人目。アトレティコ・マドリード、マンチェスター・シティ、パリ・サンジェルマン、トッテナム・ホットスパーからは3大会連続でW杯チャンピオンが生まれた。

所属クラブ別のスペイン代表優勝メンバーは以下の通り。

▼バルセロナ（2大会ぶり通算19人目）

ジョアン・ガルシア、パウ・クバルシ、エリック・ガルシア、ペドリ、ガビ、ダニ・オルモ、フェラン・トーレス、ラミン・ヤマル

▼アトレティコ・マドリード（3大会連続通算9人目）

アレハンドロ・グリマルド、マルク・プビル、マルコス・ジョレンテ、アレックス・バエナ

▼アスレティック・ビルバオ（4大会ぶり通算5人目）

ウナイ・シモン、アイメリク・ラポルテ、ニコ・ウィリアムズ

▼アーセナル（3大会ぶり通算9人目）

ダビド・ラヤ、マルティン・スビメンディ、ミケル・メリーノ

▼セルタ（初）

ボルハ・イグレシアス

▼レアル・マドリード（2大会ぶり通算12人目）

マルク・ククレジャ

▼レアル・ソシエダ（初）

ミケル・オヤルサバル

▼クリスタル・パレス（初）

ジェレミ・ピノ

▼リヴァプール（4大会ぶり通算6人目）

ビクトル・ムニョス

▼マンチェスター・シティ（3大会連続通算3人目）

ロドリ

▼パリ・サンジェルマン（3大会連続通算7人目）

ファビアン・ルイス

▼トッテナム・ホットスパー（3大会連続通算4人目）

ペドロ・ポロ

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