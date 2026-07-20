ドイツ代表監督就任が噂されるユルゲン・クロップ氏が、就任間近であることを認めている。イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

ドイツ代表はFIFAワールドカップ2026で3大会ぶりにグループステージを突破したものの、パラグアイ代表にPK戦の末に敗れてラウンド32で敗退。これを受け、ドイツサッカー連盟（DFB）はユリアン・ナーゲルスマン監督を解任し、後任としてクロップ氏の招へいに動いていることが明らかになっている。

クロップ氏は2024年10月からレッドブル・グループのグローバルサッカー部門の責任者を務めており、2029年まで契約を残していることから、引き抜きにはレッドブル・グループとの合意が必要となっていたが、18日にはDFBとレッドブル・グループの間で合意に至ったことが報じられており、クロップ氏のドイツ代表監督就任は秒読み段階と見られている。

そうしたなか、ドイツメディア『Magenta TV』でW杯の解説を務めているクロップ氏は自身の去就について聞かれると、「まだ最終決定はしていない。しかし、話し合いは順調に進んでおり、すべてが良い方向に向かっている」と報道通りにドイツ代表監督に就任することが間近であることを認めながら、次のように続けた。

「レッドブルとは合意と取り決めが行われた。言ってみれば、非常に寛大な条件での合意だ。だから、実質的にはもう何ら障害となるものはない」

「理想を言えば、数日以内には（発表が）あるはずだ。何しろ、次の国際試合まであと60日しかないからね。どこかの時点で決断を下さなければならないし、実際にそうなるだろう」