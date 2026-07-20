史上最多48カ国が出場し、1カ月以上にわたって激闘が繰り広げられたFIFAワールドカップ2026は、スペイン代表の優勝で幕を閉じた。“最高の景色”を目指した今大会の日本代表、グループステージを1勝2分けの無敗で突破したが、決勝トーナメント1回戦でブラジル代表に敗れ、ベスト32という結果に終わった。

次回のFIFAインターナショナルウィンドウは9月下旬から10月上旬にかけて設定されており、日本代表は2030年ワールドカップへ向けた新たなスタートを切る。これまで9月・10月・11月と3カ月連続で行われていたFIFAインターナショナルウィンドウが国際的に変更となることを受け、9月と10月の活動期間が統合。9月末から10月上旬にかけて4試合を戦うスケジュールとなっている。11月は開催地未定で活動を行い、12月末のトレーニングキャンプを経て、年明けには2011年以来の奪還を目指すAFCアジアカップに向かっていく。

日本代表の今後の活動スケジュールは以下の通り。

▼9月〜10月 FIFAインターナショナルウィンドウ

・9月24日（木）キリンチャレンジカップ2026 @宮城／キューアンドエースタジアムみやぎ

・9月28日（月）キリンチャレンジカップ2026 @広島／エディオンピースウイング広島

・10月1日（木）キリンカップサッカー2026 @神奈川／横浜国際総合競技場

・10月5日（月）キリンカップサッカー2026 @東京／国立競技場

※キックオフ時間・対戦相手は未定

▼11月 FIFAインターナショナルウィンドウ

・11月9日（月）〜11月17日（火）

※開催地や対戦相手等は未定

▼12月 トレーニングキャンプ

・12月26日（土）〜12月31日（木）

※開催地未定

▼1月〜2月 AFCアジアカップサウジアラビア2027

・2027年1月11（月）vsインドネシア代表 @ジェッダ／サウジアラビア

・2027年1月16日（土）vsタイ代表 @リヤド／サウジアラビア

・2027月1月20日（水）vsカタール代表 @リヤド／サウジアラビア

※日付は日本時間

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