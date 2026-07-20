現地時間19日、FIFAワールドカップ2026の決勝が行われ、欧州王者のスペイン代表と、南米王者のアルゼンチン代表が対峙した。

史上最多の48カ国が出場した大会の決勝は、8万人以上の大観衆が集まった中でスペインが主導権を握り続けるも90分間を通してスコアレス。アルゼンチンは数的不利で延長戦を戦った中で、スペインは106分にフェラン・トーレスがネットを揺らし、1ー0で勝利。16年ぶり2度目の優勝を果たした。

2010年の南アフリカ大会以来の優勝を果たしたスペインだが、これにより公式戦29勝9分けで38試合連続無敗を達成。男子サッカーにおけるナショナルチームの歴代最長無敗記録を樹立することとなった。

これまでの記録は、2018年〜2021年にかけてイタリア代表が記録していた37試合無敗。28勝9分けの記録だったが、2021年10月6日にスペインが2ー1で勝利して止めていた。

スペインは、2024年3月26日のブラジル代表戦で3ー3の引き分けから無敗がスタート。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の下で無敗を重ね、2024年にはユーロを制覇。そして、2026年7月19日にワールドカップも制し、アルゼンチンの連覇を阻止して2度目の世界王者に輝くとともに、イタリアの記録を抜いて、無敗を38試合伸ばし、歴代最長の無敗記録を樹立した。

■歴代無敗記録

1位：スペイン – 38試合／29勝9分け (2024-)※継続中

2位：イタリア – 37試合／28勝9分け (2018-21)

3位：アルゼンチン – 36試合／25勝11分け (2019-22)

4位：ブラジル – 35試合／29勝6分け (1993-96)

4位：スペイン – 35試合／32勝3分け (2007-09)

6位：セネガル – 33試合／22勝11分け (2023-25)

6位：モロッコ – 33試合／25勝8分け (2025-26)

8位：アルゼンチン – 31試合／18勝13分け (1991-93)

8位：スペイン – 31試合／20勝11分け (1994-98)

8位：モロッコ – 31試合／25勝6分け (2019-22)

■スペイン無敗記録

【2024】

▼国際親善試合

1：3/26 vsブラジル ▲ 3ー3

2：6/5 vsアンドラ ◯ 5ー0

3：6/8 vs北アイルランド ◯ 5ー1

▼ユーロ

4：6/15 vsクロアチア ◯ 3ー0

5：6/20 vsイタリア ◯ 1ー0

6：6/24 vsアルバニア ◯ 0ー1

7：6/30 vsジョージア ◯ 4ー1

8：7/5 vsドイツ ◯ 2ー1

9：7/9 vsフランス ◯ 2ー1

10：7/14 vsイングランド ◯ 2ー1

▼UEFAネーションズリーグ

11：9/5 vsセルビア ▲ 0ー0

12：9/8 vsスイス ◯ 1ー4

13：10/12 vsデンマーク ◯ 1ー0

14：10/15 vsセルビア ◯ 3ー0

15：11/15 vsデンマーク ◯ 1ー2

16：11/18 vsスイス ◯ 3ー2

【2025】

▼UEFAネーションズリーグ

17：3/20 vsオランダ ▲ 2ー2

18：3/23 vsオランダ ▲ 3ー3（PK：4ー5）

19：6/5 vsフランス ◯ 5ー4

20：6/8 vsポルトガル ▲ 2ー2（PK：5ー3）

▼ワールドカップ予選

21：9/4 vsブルガリア ◯ 0ー3

22：9/7 vsトルコ ◯ 0ー6

23：10/11 vsジョージア ◯ 2ー0

24：10/14 vsブルガリア ◯ 4ー0

25：11/15 vsジョージア ◯ 0ー4

26：11/18 vsトルコ ▲ 2ー2

【2026】

▼国際親善試合

27：3/27 vsセルビア ◯ 3−0

28：3/31 vsエジプト ▲ 0ー0

29：6/4 vsイラク ▲ 1ー1

30：6/9 vsペルー ◯ 1ー3

▼ワールドカップ

31：6/15 vsカーボベルデ ▲ 0ー0

32：6/21 vsサウジアラビア ◯ 4ー0

33：6/27 vsウルグアイ ◯ 0ー1

34：7/2 vsオーストリア ◯ 3ー0

35：7/6 vsポルトガル ◯ 0ー1

36：7/10 vsベルギー ◯ 2ー1

37：7/14 vsフランス ◯ 0ー2

38：7/19 vsアルゼンチン ◯ 1ー0

【動画】スペイン代表が2度目のW杯制覇！ フェラン・トーレスが決める