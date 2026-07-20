現地時間19日、FIFAワールドカップ2026の決勝が行われ、スペイン代表とアルゼンチン代が対戦した。

史上3カ国目となる連覇を目指した南米王者のアルゼンチンと、史上最長となる38戦無敗の記録がかかっていた欧州王者のスペインの一戦。試合は、スペインが準決勝のフランス戦同様に、アルゼンチンの攻撃を封じる展開となるが、迎えたチャンスは決めきれず。90分を終えてスコアレスとなるが、106分にフェラン・トーレスが今大会初ゴールを記録。1ー0でスペインが勝利し、2010年の南アフリカ大会以来となる2度目の優勝を果たした。

この決勝では、6大会連続出場となっているアルゼンチン代表のFWリオネル・メッシのゴール記録も注目を集めることに。3位決定戦でフランス代表FWキリアン・エンバペが2ゴールを記録したことで、大会得点王、そして歴代得点王の首位を奪われていただけに、メッシの再逆転が注目されたものの、ノーゴールに終わった。

データサイト『Opta』によると、スペイン代表の堅守はこの決勝でも健在。アルゼンチン代表は、120分を通して2本のシュートを放ったものの、90分間ではシュート0本に終わることに。これは、ワールドカップ史上初の出来事となったとのことだ。

圧倒的な守備力を見せたスペインは、結果的に準々決勝のベルギー代表戦の1失点のみで大会を終えることとなった。

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