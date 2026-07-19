フランス代表FWキリアン・エンバペが、FIFAワールドカップ2026の得点王ランキングで単独トップに躍り出た。

試合前にアルゼンチン代表FWリオネル・メッシと8得点で並んでいたエンバペは、3位決定戦のイングランド代表戦で先発出場。しかし、開始3分に先制されたフランスは反撃を試みる中で守備が崩壊し、まさかの0－4で折り返す。

それでも、エンバペは後半開始早々の48分に反撃の狼煙を上げるゴールを挙げると、さらに66分に自身2点目を記録。W杯通算22ゴール目となる今大会10点目を挙げ、暫定首位で明日決勝を控えるメッシの結果を待つことになった。

また、1大会で10ゴール以上を挙げた選手は、エンバペがW杯史上4人目。1954年に11得点のシャーンドル・コチシュ（ハンガリー）、1958年に13得点のジュスト・フォンテーヌ（フランス）、1970年に10得点のゲルト・ミュラー（西ドイツ）に続く、56年ぶりの快挙を成し遂げた。

▼FIFAワールドカップ2026 得点ランキング上位5位

1位 キリアン・エンバペ（フランス） 10ゴール

2位 リオネル・メッシ（アルゼンチン） 8ゴール

3位 ジュード・ベリンガム（イングランド） 7ゴール

4位 アーリング・ハーランド（ノルウェー） 7ゴール

5位 ハリー・ケイン（イングランド） 6ゴール

【ゴール動画】エンバペが今大会10点目！