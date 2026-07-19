フランス代表FWミカエル・オリーズが、FIFAワールドカップ2026で7アシスト目を記録した。

フランスは3位決定戦でイングランド代表と対戦。前半に4失点を喫したものの、後半に怒涛の反撃で3点を奪い返す。オリーズはキリアン・エンバペの得点を2つ演出した。

データサイト『Opta』によると、オリーズは今大会を通じてエンバペに対して5アシストを記録。1大会における、1選手から別の1選手に対するアシスト数としては、W杯史上最多となったようだ。

また、『Opta』が統計を取り始めた1966年以降のアシスト数でも、オリーズの「7」が最多記録に。これまでは1970年にブラジルの王様ペレが記録した「6」が不動のトップだった。

オリーズはアルゼンチン代表FWリオネル・メッシら、2位タイの選手に3アシスト差をつけてアシストランキングを独走。アシスト王の称号は決定的となっている。

7アシスト ミカエル・オリーズ（フランス）

4アシスト リオネル・メッシ（アルゼンチン）

4アシスト ブルーノ・ギマランイス（ブラジル）

4アシスト ブライム・ディアス（モロッコ）

4アシスト マルティン・ウーデゴーア（ノルウェー）

4アシスト キリアン・エンバペ（フランス）

【ゴール動画】オリーズ→エンバペで2ゴール！