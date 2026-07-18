ホッフェンハイムに所属する日本代表DF町田浩樹が、2025－26シーズンに強いられたリハビリ期間を振り返り、新シーズンに懸ける思いを口にした。17日、ドイツ『キッカー』が同選手のコメントを伝えている。

町田は昨夏にベルギーのユニオン・サン・ジロワーズからホッフェンハイムに完全移籍で加入した。昨年8月16日に行われたDFBポカール1回戦のハンザ・ロストック戦でデビューを飾ったものの、ブンデスリーガ開幕節となったレヴァークーゼン戦の前半にひざを負傷。左ひざ前十字じん帯断裂の大ケガを負ったことが発表され、長期離脱を余儀なくされていた。

今年4月にはチームトレーニングの一部に復帰したことが伝えられた町田だったが、2025－26シーズンの出場は前述の2試合のみに留まった。期待されたFIFAワールドカップ2026メンバーへの滑り込みもならず、悔しさの残る失意のシーズンとなってしまった。

町田がこの負傷について「精神的にも大きな挫折だった」と心境を吐露。それでも、「皆さんは素晴らしいサポートをしてくれた。ホッフェンハイムのおかげで、日本での最初の5カ月のリハビリを無事に終えることができ、本当に助かった」と語り、復帰に向けて支えてくれたスタッフへ感謝の言葉を残した。

新シーズンのホッフェンハイムは、8月22日にDFBポカール1回戦を控えており、ブンデスリーガ第1節ケルン戦は8月29日に予定されている。現在のコンディションについて、町田は「ひざには全く問題がなく、すべてのトレーニングに参加できるようになったが、負荷を少し調整している。でも、予定通りに進んでいる」と話し、約1か月後に迫る開幕に向けて順調な回復ぶりをアピールした。

また、断念せざるを得なかったW杯に関しては「正直に言うと、間に合うようにあらゆる手を尽くした」とコメント。最後まで夢の舞台へ諦めていなかったことを明かしつつ、「でも、リスクもあった。昨季の終盤にはチームと一緒に練習もしたが、試合勘は全くなかった。だから、出場を見送り長期的に見て、新シーズンに向けて準備に集中する方が賢明だと判断した」と、語っている。