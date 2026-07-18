MF田中聡が所属するシャルケは17日、フィオレンティーナから元ドイツ代表DFロビン・ゴセンスが期限付き移籍で加入することを発表した。

レンタル期間は2026－27シーズン終了まで。ドイツメディア『スカイ』によると、シャルケのブンデスリーガ残留で、100万ユーロ（約1億8600万円）の買い取り義務が発生する。なお、ゴセンスはシャルケのファンであり、憧れのクラブへの移籍のため、多額の報酬を手放したとのことだ。

7月5日に32歳となったゴセンスは、強烈な左足を武器に左サイドバックやウイングバックとして活躍。ドイツではなくオランダでプロデビューを飾った変わり種で、2017年夏に加入したアタランタで欧州屈指のサイドバックに成長した。2022年1月からは1年半に渡りインテルでもプレーし、その後はウニオン・ベルリンを経て、2024年夏からフィオレンティーナに加入。2025－26シーズンはセリエAで26試合に出場し、3ゴール1アシストを記録した。

4シーズンぶりにブンデスリーガ復帰を果たすシャルケにとって、ドイツ代表通算21キャップを誇るゴセンスは、田中らに続き今夏4人目の補強となる。背番号「8」を着用予定の同選手は、クラブ公式サイトを通じて次のようにコメントした。

「シャルケの全員が、私をここへ迎えるために信じられないほど懸命に尽力してくれた。彼らは自分たちの計画を提示し、私の役割や、私に何を期待しているかを具体的に説明してくれた。その説明は実に説得力があった。本当にワクワクしている。自分のプレーで手本を示し、責任を果たしていきたい。私がシャルケと特別な絆を持っていることは、誰もが知っている。この挑戦に胸を躍らせており、仲間たちと一緒にピッチに立ち、持てる力をすべて出し切る日が待ちきれない」

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