9シーズンぶりにラ・リーガ復帰を果たしたデポルティーボが、マルセイユから元ガボン代表FWピエール・エメリク・オーバメヤンを獲得した。17日にクラブ公式サイトで発表した。

フランスメディア『RMC』によると、デポルティーボがマルセイユに支払った移籍金は150万ユーロ（約2億8000万円）。デポルティーボとオーバメヤンは2028年夏までの2年契約を結んだ。

6月に37歳となったオーバメヤンは、育成年代をフランスで過ごした後、ミランに青田買いされたものの、レンタル移籍を繰り返して“ロッソネロ”では出場せず。サンテティエンヌでブレイクを果たし、2013年夏に加入したドルトムントで世界的ストライカーに成長した。

2016－17シーズンのブンデスリーガ得点王に輝いた後、2018年1月にアーセナルへ移籍。2018－19シーズンにはプレミアリーグでもゴールデンブーツを掲げた。

その後、2022年1月からは半年間バルセロナでプレーし、2022－23シーズンはチェルシーでもプレー。2023年夏からマルセイユに加入し、1年目は公式戦で30ゴール11アシストを記録。2024－25シーズンはアル・カーディシャ（サウジアラビア）に期限付き移籍し、マルセイユに復帰した25－26シーズンもリーグ・アンで10ゴール6アシストを記録していた。

オーバメヤンが加入するデポルティーボは、1990年代〜2000年代初頭に隆盛を誇ったものの、ここ15年は低迷。2020－21シーズンから4年間は3部で過ごしていた。昨季の2部を2位で終えて2017－18シーズン以来の1部復帰を果たし、今夏はスペイン代表GKレオ・ロマンを獲得するなど積極的に補強を敢行。オーバメヤンは6人目の新戦力となる。

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