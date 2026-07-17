国際サッカー連盟（FIFA）は17日、FIFAワールドカップ2026の優勝チームに対し、チャンピオンリングを贈呈することを発表した。

今大会も終幕が近づいており、3位決定戦と決勝戦の2試合を残すのみとなった。決勝戦のカードはスペイン代表vsアルゼンチン代表で、日本時間20日4時にキックオフを控えている。

決勝戦まで2日と迫るなか、FIFAは優勝チームに対して、トロフィーと金メダルに加えて、チャンピオンリングを贈ることを発表。ナショナル・フットボール・リーグ（NFL）やメジャーリーグ・ベースボール（MLB）、ナショナル・バスケットボール・アソシエーション（NBA）など、アメリカのプロスポーツではお馴染みの伝統が、北中米大会でも実施されることになった。

この記念すべきリングは、大会の開催年にちなんで2026個が数量限定で生産される。リングの片面にはW杯のトロフィーがあしらわれ、もう片方には優勝チームに合わせたデザインが施される。

決勝戦の直後には、ピッチ上でのセレモニーで優勝チームのキャプテンと監督に手渡される。その後、選手やスタッフそれぞれのサイズに合わせて微調整され、正式に優勝チーム用として30個が贈呈される。また、残る1996個は、FIFAの公式ライセンス商品として、世界中のファンに向けて販売される予定となっている。