7月20日（月）日本時間4時から、FIFAワールドカップ2026決勝・スペイン代表対アルゼンチン代表が行われる。今大会を中継するNHKでは、キックオフ1時間前の同日3時から放送を開始。NHK総合に加え、BSプレミアム4K、NHK ONEでも生中継・ライブ配信される。出演者は以下の通り。

【現地解説】柿谷曜一朗、林陵平

【現地実況】小宮山晃義

【スタジオ解説】福西崇史

【スタジオアナウンサー】深澤健太、浅田春奈

再渡米となる林氏は自身のXを更新。「明日、W杯決勝解説のため弾丸で再渡米します。解説者を始めてからW杯決勝の現地解説は夢であり、目標だったのでとても嬉しいです。解説という仕事に真摯に取り組み、皆様にサポートしていただいたおかげです。あとはシンプルにサッカーが大好きだからです。NHKで現地の熱狂と興奮を伝えられるよう、頑張ります」と喜びと意気込みを綴った。

また、7月19日（日）日本時間6時から行われるFIFAワールドカップ2026 3位決定戦・フランス代表対イングランド代表も、NHK総合、BSプレミアム4K、NHK ONEで生中継・ライブ配信される。出演者は以下の通り。

【解説】福西崇史、森岡隆三

【実況】西阪太志

【アナウンサー】内山俊哉、吉岡真央

【総集編】3分で分かる！ FIFAワールドカップ2026 全48カ国ガイド