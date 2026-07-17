サンフレッチェ広島は17日、FW中村草太が「海外クラブへの移籍前提とした手続きと準備」のため、チームを離脱することを発表。今後については、決定次第改めて報告すると伝えている。

2002年10月15日生まれの中村は現在23歳。“紫の韋駄天”として、2025シーズンはルヴァンカップ優勝に貢献したほか、同年夏には日本代表に初選出されるなど、ルーキーイヤーから目覚ましい活躍を見せた。2026年の特別シーズンにおいても、J1百年構想リーグで16試合に出場し5得点1アシストを記録していた。