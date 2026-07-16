今日の運勢 7月17日（金）「12星座占いランキング」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位？

2026年7月17日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月17日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？あなたらしさが自然と輝き、周りからの信頼や応援を受けやすいタイミングです。迷っていたことも「これでいい」と確信が持てそう。自分の感覚を信じて一歩踏み出すことで、新しい流れが始まります。夜は未来に向けて一つ行動を起こしてみましょう。積み重ねてきた努力が形になりやすい時。完璧を目指すより、今できることを一つずつ進めることで大きな成果につながります。あなたの丁寧さが周りにも良い影響を与えそう。夜は来週の目標をノートにまとめてみてください。責任ある役割を任される場面があるかもしれません。でも今のあなたなら十分乗り越えられます。自分の経験を信じて行動すると、周囲からの評価も高まりそうです。夜は今日頑張った自分をしっかり褒めてあげましょう。心がワクワクする出来事や、新しい夢が見えてきそうな一日です。「やってみたい」という気持ちを大切にすると、未来が少しずつ動き始めます。夜は理想の未来を自由にイメージしながら過ごしてみてください。太陽と水星の後押しで、自分の想いを伝える力が高まっています。遠慮せず素直な言葉を選ぶことで、嬉しい展開につながるかもしれません。夜は心に浮かんだことをノートに書き出して整理してみましょう。自分では当たり前と思っていたことが、実は大きな才能だったと気づけるタイミング。新しい役割や可能性が広がっていきそうです。夜は「自分の強み」を3つ書き出してみるのがおすすめです。火星と天王星が新しい風を運んできそうです。働き方や生活スタイルを少し変えてみるだけでも、新鮮な気持ちになれそう。焦らず楽しみながら変化を取り入れてみてください。夜は気になることを一つ調べてみましょう。少しペースを落として、自分の心と向き合う時間を作るのがおすすめです。今は勢いよりも、次の目標を見つめ直すことが大切な時。夜は行ってみたい場所や叶えたい夢を書き出してみましょう。周りから期待される場面が増えそうですが、無理に応えようとしなくても大丈夫。自然体のあなたに魅力があります。今日は頑張るより、自分を整えることを優先して。夜は好きなことをして心を満たしてください。思うように進まないと感じても、それは土台を整えるための時間です。焦って結論を出すより、一歩ずつ進めることが未来につながります。夜はゆっくりお風呂に入り、心と体をリセットしてみましょう。人に合わせすぎて疲れやすい日になりそう。今日は「自分はどうしたい？」という気持ちを大切にすると流れが変わります。無理に答えを出さなくても大丈夫。夜は好きな飲み物を飲みながら、自分の時間を楽しんでください。木星と冥王星の影響で、自分の価値観や幸せの基準が大きく変わるきっかけがありそうです。少し戸惑うことがあっても、それは未来へ進むための大切な変化。夜は「本当に大切にしたいこと」を静かに考えてみましょう。今日は木星と冥王星が向き合っている流れなので、自分の幸せや豊かな才能に気づける重要なポイントになりそうな日です！月も獅子座から乙女座に移り変わるので「本質的なメッセージ」を静かに受け取ることができそう。ワンポイントアドバイスを参考に行動してみてくださいね。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai