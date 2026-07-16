FIFAワールドカップ2026で決勝戦に進出したスペイン代表の左SB（サイドバック）マルク・ククレジャ（レアル・マドリード／スペイン）は、5試合連続でドリブル突破を許していないようだ。16日付で、スペイン紙『アス』が報じている。

16年ぶりのW杯優勝に王手をかけたラ・ロハには、“無敵のサイドバック”がいる。今大会のスペイン代表は、最後の砦として立ちはだかるウナイ・シモンを中心とした、7試合でわずか1失点という鉄壁の守備もあり、盤石に勝ち上がってきた。とくに、準決勝で対戦したフランス代表は、キリアン・エンバペらを擁する最強のタレント軍団だったが、W杯における最長無失点時間を塗り替えたチームは、事もなげに無失点に抑えて見せたのだ。

そんな守備陣で注目を集めているのが、不動の左SBとして君臨するククレジャだ。スペイン紙『アス』は、「無敵のククレジャ」と銘打ち、ホセ・ルイス・メンディリバルとホセ・ボルダラスの息遣いが残る27歳が、グループステージ第3節ウルグアイ戦以降、5試合連続でドリブル突破を許していないと指摘。「攻撃面での貢献もさることながら、とりわけ卓越した守備力で、今大会におけるスペイン代表のベストプレーヤーのひとり」と付け加えた。

そして同紙は、「火曜日には、今シーズン最も好調な選手であるマイケル・オリーセと、バロンドール受賞者で現欧州王者であるウスマン・デンベレを止めた」と先の準決勝に触れ、「彼らは、サイドと中央で頻繁にポジションチェンジを繰り返しながら、カーリーヘアーのサイドバックを突破しようとしたが、力尽きたのは才能あるウインガーたちだった」と言及。続けて、「ククレジャは、オリーセとのプレーで激しくタックルしたためイエローカードを受けたが、同時に、5試合連続でドリブル突破を許すことなく試合を終えた。それも、ドリブルにおいてはトップレベルの、スペシャリストふたりを相手にだ」と改めてパフォーマンスが傑出していたことを強調した。

試合後には、パリ・サンジェルマンでデンベレの凄みをよく知る、ファビアン・ルイスから「完全に抑え切ったな」と称賛を受けたとのこと。また、ティエリ・アンリ氏も「ククレジャは信じられないほど素晴らしい。彼に勝る選手はいない」と最大級の褒め言葉を口にしていたようだ。

日本時間20日の決勝戦でも、ククレジャが陣取る左サイドの攻防が、間違いなくカギとなるだろう。