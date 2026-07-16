清水エスパルスは16日、エスパルスサポーターの観戦ルール違反行為に関する処分を発表した。

クラブの発表によると、問題行為が確認されたのは6月6日（土）に日産スタジアムで開催された明治安田J1百年構想リーグ プレーオフ第2戦の横浜F・マリノス戦。該当者2名が不正入場を行ったという。

違反行為により、「試合運営の妨害」を行ったとのこと。1名に関しては、「26/27シーズンのエスパルスホームゲーム15試合入場禁止およびその期間のアウェイ試合への入場禁止」の処分が。もう1名は、不正入場に関与したため、「厳重注意処分」に終わったとのことだ。

清水は今回の件を受け「この度の違反行為に関しまて、横浜F・マリノス様に大変ご迷惑をお掛けいたしましたことを謝罪申し上げるとともに、警備や対応にご協力いただきましたことに感謝申し上げます」と謝罪。「本件に関わらず、違反行為や迷惑行為や禁止行為は、大変遺憾な行為です。今後このような違反行為がないよう再発防止を徹底してまいります。ご来場いただく皆様、観戦マナー・ルール順守の上、ご観戦いただきますようお願いいたします」と、再発防止とともに観戦マナーの遵守を呼びかけている。