アルゼンチン代表を率いるリオネル・スカローニ監督が、逆転勝利を収めたイングランド代表戦を振り返った。スペイン紙『アス』が伝えている。

FIFAワールドカップ2026準決勝が15日に行われ、アルゼンチン代表はイングランド代表と対戦。55分にアンソニー・ゴードンに先制点を許したものの、85分にリオネル・メッシのパスを受けたエンソ・フェルナンデスがミドルシュートを決めると、90＋2分にはメッシのクロスからラウタロ・マルティネスが頭で決勝点を挙げ、2－1で逆転勝利を収めた。

連覇に王手をかけた試合後、スカローニ監督は「言葉もない。国にとっても、国民にとっても喜びだ。勝利を目指して全力を尽くすけど、このグループがどれほどの努力を重ねているか、それを理解するのは難しいことだろう。今日、私たちを勝利に導いたのは、このグループのメンバーたちだ。このユニフォームは、それだけの努力を求めてくるものだ。すべてを捧げなければならない」と語りながら、次のように続けた。

「彼らにはこの喜びを存分に味わってほしい。準決勝に進むだけでも素晴らしいことだが、決勝進出はさらに素晴らしいことなんだ。これはグループとしての勝利であり、仲間としての絆が生んだ勝利だ。決勝でも勝ちたいと思うけど、彼らにはこれ以上何を望めるというのだろうか？ 他に言葉が見つからない。彼らなしでは成し遂げられなかったことだ。試合に出場していないチームを支え、トレーニングに励んでいる選手たちにも特別な敬意を表したい」

この結果、19日に行われる決勝ではスペイン代表と対戦することにスカローニ監督は「素晴らしいチームだ。私から見れば、彼らは準決勝に勝つにふさわしいチームだった。強敵を相手に素晴らしいプレーを見せていた。幸いなことに、私たちは3月の時点で彼らを分析していたけど、それでも彼らが強豪であることに変わりはない。準備はできている。ファンにとっても楽しめる試合になるだろう」と意気込みを口にしている。

【ハイライト動画】アルゼンチン代表がイングランド代表に逆転勝利で決勝進出！