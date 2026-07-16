アルゼンチン代表が史上3カ国目のワールドカップ連覇へ王手をかけた。

FIFAワールドカップ2026・準決勝が現地時間15日に行われ、アルゼンチンはイングランド代表と対戦した。55分に先制を許すも、85分にエンソ・フェルナンデスが強烈なミドルシュートを突き刺すと、90＋2分にはリオネル・メッシのクロスに途中出場のラウタロ・マルティネスが頭で合わせて逆転。最終盤で試合をひっくり返し、2大会連続で決勝戦へ駒を進めた。

危なげなく3連勝を飾ったグループステージからは一転、決勝トーナメントは激闘続きとなっているアルゼンチン。それでも、カーボベルデを延長戦で下すと、エジプト戦では2点ビハインドの絶望的状況から逆転勝利を収め、準々決勝では再び延長戦の末にスイス代表を撃破。この日も終盤に連続得点を挙げるなど、驚異的な粘りと勝負強さが光っている。

値千金の決勝点を決めたラウタロは試合後に国際サッカー連盟（FIFA）を通じて「あのゴールを夢見ていたんだ。本当だよ。アレクシス（・マック・アリスター）には僕が決めると言っていたし、ベンチにいたファク（ファクンド・メディーナ）にも『ピッチに入って試合を決めてくる』と話していたんだ」と明かしつつ、涙ながらに次のように語った。

「エンソも素晴らしいゴールを決めたし、今こうして落ち着いて振り返ってみると、このチームは自分たちの真価を証明し続けていると実感するよ。イングランドは疲弊していたね。彼らは60分間プレッシャーをかけ続けたけど、その後は余力が残っていなかったようだ。彼らが引いて守るようになったことで、僕たちはより落ち着いてボールを回せるようになった。ピッチを広く使い、最終的には2ゴールを奪ってワールドカップ決勝の舞台に戻ることができたんだ」

アルゼンチンは現地時間19日の決勝戦でスペイン代表と対戦する。

【ゴール動画】メッシのお膳立てからラウタロが殊勲の逆転弾！