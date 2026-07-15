フランスの名門クラブであるボルドーが、R1（フランス6部）に降格することが決定した。フランスメディア『レキップ』が伝えている。

1881年に創設され、6度のトップリーグ優勝を誇る名門ボルドー。しかし、近年は深刻な財政な問題に悩まされており、2024年に破産申請を行った結果、最終的にナシオナル2（フランス4部）への降格が決定した。

さらに、フランスサッカー経営管理総局（DNCG）の不服申し立て委員会は15日、ボルドーを全国規模の大会から除外するという決定を支持し、事実上、同クラブをR1（地域リーグ1部）へ降格させる処分を確定させた。これは投資ファンドのスパルタ・キャピタルが、来シーズンに必要な1000万ユーロ（約18億5000万円）を確保できず、代替となる投資家の模索も不調に終わった結果だという。

また、R1への降格に加え、同クラブは近い将来、裁判所による清算手続きに直面する可能性があるという。その場合、クラブの運営母体である協会は、公式登録に関連する財政的負債。具体的には、国際移籍に伴う未払い金450万ユーロおよび育成補償金50万ユーロの総額500万ユーロ（約9億2000万円）のすべて自力で負担しなければならなくなる。