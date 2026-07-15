FIFAワールドカップ2026で最も注目を集めたモナコのアメリカ代表FWフォラリン・バログンにユヴェントスが関心を示しているようだ。イタリアメディア『ガゼッタ・デロ・スポルト』が報じている。

今夏の移籍市場で前線の補強を優先事項とするユヴェントス。ここまでは過去に在籍経験があるパリ・サンジェルマン（PSG）のフランス代表FWランダル・コロ・ムアニの獲得を目指していたが、クラブ間の交渉が難航。

これを受け、クラブはディフェンスラインの背後へ抜け出す動きで試合に変化をもたらせる選手として25歳FWへの関心を強めているという。

今回のW杯では自身のあずかり知らぬ出場停止猶予問題によって嫌な形で注目を集めた一方、ピッチ上でｈは4試合3ゴール1アシストの数字を残し、ホスト国のベスト16進出に貢献した。

また、2025－26シーズンのモナコでも公式戦43試合19ゴールとしっかりと結果を残している。

チェルシー、PSG、トッテナム・ホットスパーといったクラブからの関心も取り沙汰されているバログンに関しては、5000万ユーロ（約92億7000万円）程度のオファーが必要になると見られているが、注目のストライカーの去就はいかに…。