サンダーランドは15日、リールを退団したベルギー代表DFトーマス・ムニエの加入を発表した。契約期間は2年間、フリートランスファーでの加入となる。

現在34歳のムニエは、クラブ・ブルッヘやパリ・サンジェルマン、ドルトムント、トラブゾンスポルと様々な国でプレー。昨シーズン限りでリールを退団していた。

ベルギー代表としても83試合に出場し10得点を記録しているムニエは、FIFAワールドカップ2026にも出場。自身初となるプレミアリーグへ挑戦することとなる。

ムニエはサンダーランド加入について「サンダーランドに加入できることをとても嬉しく、光栄に思う」とコメント。「ここにいられて、キャリアの新たな章をスタートできることをとても嬉しく思う。プレミアリーグは世界で最も競争が激しく、エキサイティングなリーグの一つであり、僕がずっと経験したいと思っていた挑戦だ」と、新たなリーグへの挑戦を喜んだ。

また、「クラブと話をした時、その野心、プロジェクト、そして前進し続ける意欲に感銘を受けた。ヨーロッパの舞台で戦えることも、僕の決断において大きな要因だった。選手として、常に最高のチームと対戦し、トロフィーをかけて戦いたいと思うからだ」と、高みを目指して戦うことを望んでいたとした。

サンダーランドは2025ー26シーズンのプレミアリーグで復帰すると、開幕当初から好調を維持。最終的には7位でシーズンを終え、2026ー27シーズンはヨーロッパリーグに出場することが決まっていた。